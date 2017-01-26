Владивостокские студенты познакомились в работой криминалистов

"Студенческий десант" высадился в музее

Владивосток, четверг, 26 января , РИА Vladnews.

23 января в рамках общероссийской акции «Студенческий десант» учащиеся Владивостокского морского рыбопромышленного колледжа и Владивостокского гуманитарно-коммерческого колледжа Приморского крайпотребсоюза познакомились с работой криминалистического центра УМВД России по Приморскому краю и экспозицией музея истории правоохранительных органов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Такие полезные экскурсии были организованы МКУ «Молодежный ресурсный центр» при поддержке Общественного совета краевого УМВД.

В ходе экскурсии в музее истории УМВД России по Приморскому краю студентам рассказали о жизни и подвигах сотрудников органов внутренних дел, принимавших участие в Великой отечественной войне, а также познакомили с историей приморской полиции и этапами ее развития.

Кроме того, молодые люди увидели рабочие будни полицейских. В криминалистическом центре студенты узнали, как раскрываются одни из самых запутанных преступлений. Ребятам показали предметы работы экспертов-криминалистов, с помощью которых обнаруживаются следы преступлений и улики, как распознаются фальшивые денежные знаки, акцизные марки и полисы ОСАГО. В конце познавательной встречи студентам показали, как делается дактилоскопическая карта – отпечатки пальцев и ладони.

«Даже такое небольшое погружение в профессию стражей порядка позволяет молодым людям понять, насколько трудная, но необходимая работа у полицейских. Кроме того, подобные экскурсии играют профилактическую и в некоторой мере воспитательную роль – юноши и девушки начинают задумываться о своих действиях в тех или иных ситуациях, чтобы не совершить правонарушение. Знаем мы и о том, что подобные встречи способствуют профессиональному выбору молодежи: некоторые из студентов в ходе экскурсии задумываются о желании служить в правоохранительных органах», – отметил директор МКУ «Молодежный ресурсный центр», член Общественного совета УМВД России по Приморскому краю Андрей Волков.