​В приморском парламенте один депутат пообещал «похоронить» другого 18:19, 25 января ​В приморском парламенте один депутат пообещал «похоронить» другого (Эксклюзив)
Синоптики Приморья рассказали о штормовом предупреждении 18:02, 25 января Синоптики Приморья рассказали о штормовом предупреждении (Эксклюзив)
В Приморье пропала 16-летняя студентка 17:46, 25 января В Приморье пропала 16-летняя студентка (Фото)
Новостная лента
Январь, 26 четверг
04:07
Приморцы подписывают петицию к президенту об отставке губернатора Миклушевского
04:07
«Дело Шамратова»: вопросы о больших зарплатах и премиях уже интересовали центральный аппарат МВД РФ
03:31
Желание дать взятку возникает спонтанно, - ученые
02:40
Администрация Владивостока субсидирует общественные организации
01:33
Владивостокские студенты познакомились в работой криминалистов
00:12
Археологи рассказали о тайнах забытого королевства
Январь, 25 среда
23:32
Найден секрет долгого семейного счастья
23:02
Травмпункты Владивостока: «Шел, споткнулся, упал, очнулся – гипс» Видео
22:00
Владивосток и Южная Корея обсудили взаимовыгодное сотрудничество
21:30
В Приморском океанариуме появились новые растения и животные Фото
21:08
Дмитрий Мезенцев о размещении Китаем ракет у границ РФ: Давайте не будем паниковать
20:31
На одного приморского депутата – 10 помощников Эксклюзив
19:28
Мусоросжигательный завод Владивостока установит новые фильтры
19:04
Уже 11 проектов претендуют на финансовую поддержку от администрации Владивостока
18:43
Нефтехимический комплекс в Партизанском районе все-таки будет построен Эксклюзив
18:19
​В приморском парламенте один депутат пообещал «похоронить» другого Эксклюзив
18:02
Синоптики Приморья рассказали о штормовом предупреждении Эксклюзив
17:46
В Приморье пропала 16-летняя студентка Фото
17:25
Губернатор Приморья вспомнил о наркоманах
17:16
Владивосток готовится к открытию седьмого фестиваля детского кино "Веселая ларга"
17:01
Грипп оказался на пороге двух школ во Владивостоке Видео
16:57
Топ-менеджер "Лаборатории Касперского" арестован по делу о государственной измене
16:41
Приморцам рассказали, как не обморозиться
16:25
"Декриминализация" в стиле Миклушевского
16:24
«Рождественский караван Coca-Cola» помог детям Дальнего Востока поверить в мечту Видео
16:19
В аварийный после тайфуна "Лайонрок" поселок Приморья снова направили спасателей
16:08
Во Владивостоке штрафы за гололед платят все - и дворники, и топ-менеджеры
15:56
Стало известно, почему люди избегают любви
15:43
МЧС Приморья: Увидел пожар? Не паникуй, потуши сам!
15:32
Из Приморья вывезут лишних кур
15:24
Во Владивостоке сотрудники ДПС поймали наркомана
15:11
Во Владивостоке поймали преступника, находящегося в федеральном розыске
Как вы думаете, будет ли эффективна нынешняя борьба с суррогатом алкоголя в Приморье?

Электронные версии
4072 (11) от 26 января 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Выйти на дорогу. С жезлом
У цирка надежный якорь
Ракетные приветы
Директор новый – политика прежняя
«Джокер» стартует в четверг
66 от 01 декабря 2016 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть душа поет от счастья!
Утреннее соло петуха
Томатное ассорти к новогоднему столу
Виноградная наука дала плоды
Груши составят конкуренцию мандаринам
Общество

Владивостокские студенты познакомились в работой криминалистов

"Студенческий десант" высадился в музее
Фото: vlc.ru Фото: vlc.ru
Владивосток, четверг, 26 января , РИА Vladnews.

23 января в рамках общероссийской акции «Студенческий десант» учащиеся Владивостокского морского рыбопромышленного колледжа и Владивостокского гуманитарно-коммерческого колледжа Приморского крайпотребсоюза познакомились с работой криминалистического центра УМВД России по Приморскому краю и экспозицией музея истории правоохранительных органов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Такие полезные экскурсии были организованы МКУ «Молодежный ресурсный центр» при поддержке Общественного совета краевого УМВД.

В ходе экскурсии в музее истории УМВД России по Приморскому краю студентам рассказали о жизни и подвигах сотрудников органов внутренних дел, принимавших участие в Великой отечественной войне, а также познакомили с историей приморской полиции и этапами ее развития.

Кроме того, молодые люди увидели рабочие будни полицейских. В криминалистическом центре студенты узнали, как раскрываются одни из самых запутанных преступлений. Ребятам показали предметы работы экспертов-криминалистов, с помощью которых обнаруживаются следы преступлений и улики, как распознаются фальшивые денежные знаки, акцизные марки и полисы ОСАГО. В конце познавательной встречи студентам показали, как делается дактилоскопическая карта – отпечатки пальцев и ладони.

«Даже такое небольшое погружение в профессию стражей порядка позволяет молодым людям понять, насколько трудная, но необходимая работа у полицейских. Кроме того, подобные экскурсии играют профилактическую и в некоторой мере воспитательную роль – юноши и девушки начинают задумываться о своих действиях в тех или иных ситуациях, чтобы не совершить правонарушение. Знаем мы и о том, что подобные встречи способствуют профессиональному выбору молодежи: некоторые из студентов в ходе экскурсии задумываются о желании служить в правоохранительных органах», – отметил директор МКУ «Молодежный ресурсный центр», член Общественного совета УМВД России по Приморскому краю Андрей Волков.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Археологи рассказали о тайнах забытого королевства
00:12, 26 января 2017 Археологи рассказали о тайнах забытого королевства

Возможно, найденный в Шотландии город - столица потерянного в "темные века" Регеда

Найден секрет долгого семейного счастья
23:32, 25 января 2017 Найден секрет долгого семейного счастья

Кроме того, этот способ поможет прожить дольше

Уже 11 проектов претендуют на финансовую поддержку от администрации Владивостока
19:04, 25 января 2017 Уже 11 проектов претендуют на финансовую поддержку от администрации Владивостока

Общественные организации приморской столицы продолжают подавать заявки

Синоптики Приморья рассказали о штормовом предупреждении
18:02, 25 января 2017 Синоптики Приморья рассказали о штормовом предупреждении

О "секрете" рассказали корреспонденту РИА VladNews

Губернатор Приморья вспомнил о наркоманах
17:25, 25 января 2017 Губернатор Приморья вспомнил о наркоманах

Теперь борьба с детской наркоманией в крае усилится

Приморцам рассказали, как не обморозиться
16:41, 25 января 2017 Приморцам рассказали, как не обморозиться

Памятка безопасности от обморожений

В аварийный после тайфуна
16:19, 25 января 2017 В аварийный после тайфуна "Лайонрок" поселок Приморья снова направили спасателей

Жизнедеятельность Светлой восстанавливается на удивление медленно