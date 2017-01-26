Владивостокцам расскажут о секрете выращивания роскошных георгин

Вход свободный

Владивосток, четверг, 26 января , РИА Vladnews.

Во Владивостоке продолжаются занятия в школе садоводов и огородников, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Еженедельно по пятницам представители Союза садоводов при поддержке администрации города проводят занятия по выращиванию и разведению различных культур.

Так, в предстоящую пятницу, 27 января, горожан ждёт интересное занятие, посвященное вопросам выращивания, разведения и ухода за георгинами. Лекция традиционно пройдёт в актовом зале административно-территориального управления Первореченского района администрации Владивостока (ул. Ильичева, 15, 2 этаж).

Начало в 14 часов. Вход свободный.