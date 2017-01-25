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Политика и экономика

Нефтехимический комплекс в Партизанском районе все-таки будет построен

Депутаты проголосовали за выделение земли под проект в аренду
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 25 января , РИА Vladnews.

ВНХК в Партизанском районе все-таки будет построен

Депутаты проголосовали за выделение земли под проект в аренду

Вопрос о строительстве восточного нефтехимического комплекса сдвинулся с мертвой точки. На первом в наступившем году заседании Законодательного собрания края парламентарии одобрили предоставление земельных участков без проведения торгов для возведения перерабатывающего комплекса, сообщает корреспондент РИА VladNews. О масштабном проекте известно уже несколько лет, однако сроки начала его строительства регулярно переносятся на неопределенное время. Решение депутатов означает, что возведение ВНХК стало на один шаг ближе.

Для этого депутатам пришлось принять поправки в закон «О регулировании земельных отношений в Приморском крае». Теперь губернатор края может распорядиться сдать в аренду не разграниченные краевые или муниципальные участки без проведения торгов под проекты, которые соответствуют критериям поддержки строительства Восточного нефтехимического комплекса. Список этих критериев сформирован и утвержден президентом.

«Этот законопроект поступил от губернатора. Основное условие к юридическим лицам – это инвестиции не менее 5 миллиардов рублей. Общая же стоимость проекта равна примерно 600 миллиардам рублей. Немаловажным является и то, что в Партизанском районе появятся сотни новых рабочих мест, существенно увеличатся налоговые поступления. Нефтехимический комплекс – это очень серьезный инвестиционный проект. Для Приморья это один из важнейших объектов», – сказал на заседании ЗАКСа председатель комитета по продовольственной политике и природопользованию Евгений Зотов.

Следующим шагом реализации мер господдержки строительства комплекса станет включение в соответствующие государственные программы Приморского края строительства объектов водоснабжения, автомобильных дорог и социальной инфраструктуры ВНХК на условиях со-финансирования из федерального бюджета.

Напомним, что АО «Восточная нефтехимическая компания» – дочернее предприятие ПАО «НК «Роснефть». Комплекс, с проектной мощностью переработки до 30 миллионов тонн углеводородного сырья в год, планируется разместить в Партизанском районе. Общая площадь проекта около 1300 гектар. ВНХК должен обеспечить растущие потребностей регионов Дальнего Востока качественным топливом.

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