Найден секрет долгого семейного счастья

Кроме того, этот способ поможет прожить дольше

Владивосток, среда, 25 января , РИА Vladnews.

Счастливый брак, долгая и здоровая жизнь, крепкий сон, отличный секс. Как всего этого достичь? Рецепт прост и приятен, выяснили американские исследователи. Для этого пары просто должны рассказывать друг другу хорошие новости перед сном, сообщает РИА VladNews со ссылкой на "Моя планета".

Команда психологов из Университета Гонзаги провела долгосрочное исследование семей военнослужащих из Орегона - эта группа лиц, как известно, особенно подвержена психологическим проблемам и нестроениям в семейной жизни. Как выяснилось, обмен даже самыми незначительными, но позитивными новостями перед сном помогал подверженным стрессу людям снизить уровень тревоги, крепче спать, вести нормальную половую жизнь и сохранять гармонию в семье, передает The Daily Mail.

В английском есть даже специальный термин для разговоров перед сном - pillow talk, «беседа на подушках». Так вот, лежа в кровати, перед тем как погасить свет, следует рассказывать своей второй половинке обо всем хорошем, что с вами случилось, будь то успехи на работе, в тренажерном зале или просто если вы с кем-то мило поболтали.

В результате этих несложных действий пары могут значительно снизить риск развития возрастных заболеваний, которые подпитываются беспокойством и бессонницей.