Желание дать взятку возникает спонтанно, - ученые

Исследование голландских ученых

Владивосток, четверг, 26 января , РИА Vladnews.

Принято думать, что дача взятки является исключительно уделом аморальных людей, которые привыкли играть грязно и всегда идут обходными путями. Однако исследование, проведённое Амстердамским свободным университетом, говорит об обратном. Взятка зачастую даётся спонтанно, под влиянием момента, когда кажется, что это самый лучший из всех возможных выходов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на planet-today.

Серия проведённых исследований заключалась в том, что 86 участников изначально играли в игру, состоящую из 5 раундов. В каждом из них между собой состязались 2 игрока, которые примеряли на себя роль руководителя строительной компании. Доступный бюджет составлял 50000 долларов, а контракт нужно было выиграть на сумму 120000 долларов. Третий игрок, изображавший чиновника, отдавал контракт тому, кто предлагал наибольшую сумму. Если суммы были одинаковыми, игроки разделяли контракт поровну. В реальности, однако, у игры была одна особенность - лишь один из её участников был человеком. Чиновник, как и второй участник, моделировались компьютерной программой.

И время от времени участникам предоставлялась возможность подкупить чиновника. В некоторых случаях всё происходило внезапно - его можно было пригласить поехать с собой в отпуск, что обеспечивало преимущество в последующих раундах. А иногда процесс шёл постепенно - сначала чиновника можно было позвать на банкет, а уж потом в отпуск. Итоговый результат, в любом случае, оставался одним, менялись лишь пути его достижения.

В результате выяснилось, что людям гораздо более свойственно было пойти по пути взятки в том случае, когда она обеспечивала мгновенный результат и когда возможность появлялась неожиданно. Если же сначала шло приглашение на банкет, то приглашение в отпуск потом происходило реже. Подобное положение дел сохранялось даже в том случае, когда менялись условия игры, включая добавление настоящего денежного вознаграждения. Таким образом, заключают учёные, становится понятно, что люди дают взятку совершенно спонтанно, а не приходят к этому со временем, ведя себя нечестно постепенно.