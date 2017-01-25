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Фоторепортажи

В Приморском океанариуме появились новые растения и животные

«Водорослевый лес» - один из самых крупных бассейнов океанариума
Фото: Приморский океанариум Фото: Приморский океанариум
Владивосток, среда, 25 января , РИА Vladnews.

«Водорослевый лес» - один из самых крупных бассейнов в Приморском океанариуме. Объем воды составляет 440 тонн (это почти 20 железнодорожных цистерн).Водолазы посадили здесь ламинарию, саргассум, филоспадекс, анфельцию (она является сырьем для производства агар-агара) и ульву (её называют «морским салатом» за сходство в цвете и форме с обычным салатом), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу океанариума. Дополнена также коллекция придонных морских животных – высажены асцидии и актинии, которых называют морскими цветами.

Этот бассейн - один из тех, что требуют наиболее тщательного ухода и внимания. Водоросли растут быстро, но живут сравнительно недолго. Потерявшие декоративность растения нужно заменять, подсаживать новые. Причем высаживать их надо так, чтобы живые обитатели смотрелись особенно выигрышно.

«Особенность водоема еще и в том, что авторы экспозиции не могут сами реализовать запланированное. Мы работаем с водолазами, - говорит старший специалист-альголог отдела содержания гидробионтов Дальневосточных морей Приморского океанариума Владимир Козьменко. - Но и водолазам непросто действовать. С внешней стороны мы видим композицию так, а водолазы в воде видят ее иначе. Мы учимся понимать друг друга. Набрасываем на доске схему, где и что размещать. На ней обозначаем камни и прочие ориентиры. Водолаз работает, сверяясь с этой схемой».

В «Водорослевом лесу» представлена флора и фауна Охотского и Берингова морей. Это холодные моря, температура воды здесь 10 -11 градусов.

Глубина и холод накладывают отпечаток на работу водолазов. Они используют сухие гидрокостюмы и могут находиться на дне не дольше часа. Для начала счищают со стенок бассейна обрастания диатомовых водорослей. Затем под контролем специалистов-альгологов приступают к уборке дна. И только после приступают к посадкам новых растений.

Сегодня в «водорослевом лесе» живут не только водоросли, но и беспозвоночные и рыбы, обитающие в холодноводных морях.

Справка:

Альгология (от лат. alga — водоросли и греч. λόγος — учение) — раздел биологии, изучающий водоросли.

Диатомовые водоросли - микроскопические водоросли, имеющие панцирь. В мировом океане они самые многочисленные в количественном и видовом составе.

Автор фоторепортажа: Приморский океанариум

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