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Политика и экономика

На одного приморского депутата – 10 помощников

Одобрены поправки в закон "О статусе депутата Законодательного Собрания"
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 25 января , РИА Vladnews.

На прошедшем сегодня 25 января заседании Законодательного собрания в первом чтении одобрены поправки в закон «О статусе депутата Законодательного Собрания Приморского края», сообщает корреспондент РИА VladNews. Депутаты уже рассматривали этот вопрос на заседании профильного комитета, и данная инициатива не вызвала у парламентариев возражений.

«В конце прошлого года было увеличено число депутатских приемных в муниципалитетах. В этой связи возникла необходимость изменить количество помощников. Это обосновано, учитывая большие размеры избирательных округов. Поэтому мы решили увеличить число помощников с 7 до 10 человек. Эту инициативу поддерживают представители всех фракций. Решение об увеличении числа помощников никак не влияет на изменение зарплаты», – сказал председатель комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы ЗАКСа Дмитрий Новиков.

Также на заседании краевого парламента в первом чтении были рассмотрены поправки в закон о мировых судьях. Изменениями в закон предполагалось увеличить срок полномочий мировых судей края. Теперь при их первом назначении на должность это срок изменится с 3 до 5 лет, а при их повторном назначении – с 5 до 10 лет.

«Этот законопроект позволит судьям почувствовать себя защищенными. Их статус будет приближен к статусу федеральных судей», – сказал заместитель председателя комитета по региональной политике и законности Александр Лось.

Кроме этого депутаты коллегиально проголосовали за продление срока работы программы «Чистая вода». Как отмечают депутаты, вопрос обеспечения качественной питьевой водой населения актуален для Приморского края. По их мнению, в условиях дефицита средств модернизацию систем водоснабжения и водоотведения без бюджетного финансирования осуществить невозможно.

«В 2017 году заканчивается реализация федеральной программы «Чистая вода», и наши коллеги из Карелии предлагают внести в нее изменения, чтобы субъекты РФ могли в рамках этой программы претендовать на федеральные средства», – сказал председатель комитета по продовольственной политике и природопользованию Евгений Зотов.

Одним из последних вопросов на повестке дня депутатов стало определение даты формирования нового состава Общественной палаты. 6 февраля 2017 года, более чем за 3 месяца до окончания полномочий действующего состава совещательного органа, будет проведено определение ее новых членов. 10 человек будут утверждены губернатором, 10 – Законодательным собранием и еще 10 представителей выберут сами члены Общественной палаты.

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