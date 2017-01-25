Уже 11 проектов претендуют на финансовую поддержку от администрации Владивостока

Общественные организации приморской столицы продолжают подавать заявки

Владивосток, среда, 25 января , РИА Vladnews.

Общественные организации приморской столицы продолжают подавать заявки на соискание финансовой поддержки от администрации Владивостока на проведение своих мероприятий. На сегодняшний день заявки и проекты мероприятий представили уже 11 организаций, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Как рассказали в управлении по исполнению программ по поддержке населения администрации города, приём заявок продлится до 31 января. Проекты мероприятий должны быть направлены на одно или несколько из следующих приоритетных направлений: профилактика социального сиротства, поддержка материнства и детства; повышение качества жизни людей пожилого возраста; социальная адаптация инвалидов и их семей; развитие межнационального сотрудничества; патриотическое воспитание; социальная поддержка и защита граждан.

«Среди поданных заявок - мероприятия, направленных на патриотическое воспитание, спортивное развитие и социальную адаптацию для людей с ограниченными возможностями по состоянию здоровья», - подчеркнула Ирина Самусенко, заместитель начальника управления по исполнению программ по поддержке населения администрации Владивостока.

Напомним, что для того, чтобы получить финансовую поддержку от администрации Владивостока, необходимо разработать идею проведения мероприятия, подать заявку и пройти конкурсный отбор. На реализацию задуманного общественные организации смогут получить в этом году грант в размере до 150 тысяч рублей.

Заявки на участие в конкурсном отборе на соискание финансовой поддержки принимаются по адресу: ул. Ильичёва, 15, каб. 38, с понедельника по четверг с 10 до 17 часов, в пятницу с 10 до 16 часов, обеденный перерыв с 13:00 до 13:45.

Все заинтересованные представители общественных организаций Владивостока могут получить консультации по данному вопросу по телефонам: 2614- 397, 2614-089. Кроме этого, более подробную информацию можно найти на сайте администрации города Владивостока в разделе «Социальная поддержка».