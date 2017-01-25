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​В приморском парламенте один депутат пообещал «похоронить» другого

Единоросс набросился на коммуниста
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 25 января , РИА Vladnews.

Сегодня, 25 января, во время первого в 2017 году заседания Законодательного собрания Приморского края один депутат «напал» на другого. Как сообщил корреспонденту РИА VladNews депутат-коммунист Артем Самсонов, на него набросился единоросс Игорь Чемерис.

"Чемерис подошёл ко мне во время перерыва, стал обвинять, что я его оскорбил тем, что попросил во время заседания "закрыть рот", - рассказал Артем Самсонов. - Разговор начался на повышенных тонах, с матами и угрозами. Все это происходило прямо в зале, прямо перед представителем прокурора. Я, видя, что человек ведёт себя неадекватно, сказал, что не буду с ним разговаривать в таком тоне, и хотел вернуться на место, тогда он схватил меня за галстук и стал тянуть. Тут вмешался мой коллега - и депутат Чемерис ушёл, крикнув напоследок уже из коридора: "Я тебя похороню"".

Напомним, спор между коммунистами и единороссами на сегодняшнем заседании возник из-за согласования кандидатуры Игоря Ватулина на пост главного счетовода Приморья. 

"Правда, не ударил, всё же есть статья 116 УК РФ, предполагающая за любое насилие по политическим мотивам уголовное наказание, но вот галстук чуть не порвал, пришлось потом его перезавязывать", - написал Артем на своей странице в Фэйсбук. 

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