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Политика и экономика

Владивосток и Южная Корея обсудили взаимовыгодное сотрудничество

Встреча состоялась 24 января в приморской столице
Фото: vlc.ru Фото: vlc.ru
Владивосток, среда, 25 января , РИА Vladnews.

24 января администрацию Владивостока с рабочим визитом посетила делегация исследовательского института «Future Consensus» Республики Корея, которую возглавляет вице-президент этого научного учреждения Чо Джунгхун, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Делегацию приняли начальник управления международных отношений и туризма администрации Владивостока Алексей Кушнир, начальник управления экономики и развития предпринимательства администрации города Марина Соколова и советник главы Владивостока по международным вопросам Владимир Соколов.

В рабочей встрече также приняли участие старшие научные сотрудники исследовательского института «Future Consensus» Ли Джонг Ха и Хванг Се Хи.

Этот институт начал работу в Сеуле всего год назад, в декабре 2015 года, но уже успел зарекомендовать себя как авторитетное научное учреждение, разрабатывающее аспекты практического продвижения эффективного экономического сотрудничества стран Северо-Восточной Азии. Он был организован в качестве своеобразного мозгового центра, объединяющего крупный южнокорейский бизнес, представителей правительства и Национальной Ассамблеи этой страны с целью разработки и реализации крупных совместных проектов с коллегами из России, Японии и Китая.

Владивосток представляется в этом свете ученым исследовательского института «Future Consensus» одним из самых перспективных и динамично развивающихся городов региона. Поэтому основной целью их нынешнего визита в столицу Приморья стало знакомство с потенциалом Владивостока с точки зрения его инвестиционной привлекательности.

В ходе рабочей встречи южнокорейским ученым были представлены основные стратегические направления развития Владивостока. Это развитие туризма и организация крупных культурно-событийных мероприятий; формирование и совершенствование городской инфраструктуры; высокотехнологические медицинские и образовательные услуги; жилищное строительство. Все они являются весьма привлекательными для инвесторов – в том числе и из Республики Корея.

Вице-президент исследовательского института «Future Consensus» Чо Джунгхун, со своей стороны, познакомил с разрабатываемыми сотрудниками его научного учреждения основными проектами возможного сотрудничества с соседними странами и, в частности, с Приморским краем и Владивостоком. Это энергетика, судостроение и различные аспекты международной межгородской кооперации.

Участники рабочей встречи в ходе оживленного обмена мнениями обсудили вопросы расширения сотрудничества Владивостока и Южной Кореи в различных областях.

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