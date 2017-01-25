Мусоросжигательный завод Владивостока установит новые фильтры

Готовится проведение аукциона

Владивосток, среда, 25 января , РИА Vladnews.

Руководство муниципального унитарного предприятия Владивостока «Спецзавод №1» планирует в 2017 году установить на мусоросжигательном заводе, расположенном на улице Бородинской, 28, новые современные рукавные фильтры для улучшения системы газоочистки, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

В декабре 2016 года предприятие уже объявляло аукцион на установку двух очистных сооружений. Однако аукцион не состоялся в связи с неправильным оформлением претендентами заявок.

Сейчас на предприятии в очередной раз готовится аукционная документация. Новый аукцион планируется объявить до конца февраля 2017 года.

Напомним, специалистами МУП "Спецзавод № 1" ещё три года назад была разработана инвестиционная программа, предусматривающая модернизацию очистных сооружений. С вводом в эксплуатацию нового оборудования уровень газоочистки будет достигать 100 процентов, что позволит избавиться даже от неприятных запахов и темного дыма.

В настоящее время по результатам лабораторных исследований и замеров, которые проводят сертифицированные организации – Центр по мониторингу загрязнения окружающей среды ФГБУ «Примгидромет», Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю (2 раза в неделю утром и вечером на территории трёх детских садов и школы в микрорайоне Снеговая Падь), ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по ДВФО» – качество атмосферного воздуха соответствует гигиеническим нормам, загрязняющих примесей, превышающих предельно допустимую концентрацию, не обнаружено.