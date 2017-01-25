​В приморском парламенте один депутат пообещал «похоронить» другого 18:19, 25 января ​В приморском парламенте один депутат пообещал «похоронить» другого (Эксклюзив)
Синоптики Приморья рассказали о штормовом предупреждении 18:02, 25 января Синоптики Приморья рассказали о штормовом предупреждении (Эксклюзив)
В Приморье пропала 16-летняя студентка 17:46, 25 января В Приморье пропала 16-летняя студентка (Фото)
Новостная лента
Январь, 26 четверг
04:08
Приморцы подписывают петицию к президенту об отставке губернатора Миклушевского
04:08
«Дело Шамратова»: вопросы о больших зарплатах и премиях уже интересовали центральный аппарат МВД РФ
03:31
Желание дать взятку возникает спонтанно, - ученые
02:40
Администрация Владивостока субсидирует общественные организации
01:33
Владивостокские студенты познакомились в работой криминалистов
00:12
Археологи рассказали о тайнах забытого королевства
Январь, 25 среда
23:32
Найден секрет долгого семейного счастья
23:02
Травмпункты Владивостока: «Шел, споткнулся, упал, очнулся – гипс» Видео
22:00
Владивосток и Южная Корея обсудили взаимовыгодное сотрудничество
21:30
В Приморском океанариуме появились новые растения и животные Фото
21:08
Дмитрий Мезенцев о размещении Китаем ракет у границ РФ: Давайте не будем паниковать
20:31
На одного приморского депутата – 10 помощников Эксклюзив
19:28
Мусоросжигательный завод Владивостока установит новые фильтры
19:04
Уже 11 проектов претендуют на финансовую поддержку от администрации Владивостока
18:43
Нефтехимический комплекс в Партизанском районе все-таки будет построен Эксклюзив
18:19
​В приморском парламенте один депутат пообещал «похоронить» другого Эксклюзив
18:02
Синоптики Приморья рассказали о штормовом предупреждении Эксклюзив
17:46
В Приморье пропала 16-летняя студентка Фото
17:25
Губернатор Приморья вспомнил о наркоманах
17:16
Владивосток готовится к открытию седьмого фестиваля детского кино "Веселая ларга"
17:01
Грипп оказался на пороге двух школ во Владивостоке Видео
16:57
Топ-менеджер "Лаборатории Касперского" арестован по делу о государственной измене
16:41
Приморцам рассказали, как не обморозиться
16:25
"Декриминализация" в стиле Миклушевского
16:24
«Рождественский караван Coca-Cola» помог детям Дальнего Востока поверить в мечту Видео
16:19
В аварийный после тайфуна "Лайонрок" поселок Приморья снова направили спасателей
16:08
Во Владивостоке штрафы за гололед платят все - и дворники, и топ-менеджеры
15:56
Стало известно, почему люди избегают любви
15:43
МЧС Приморья: Увидел пожар? Не паникуй, потуши сам!
15:32
Из Приморья вывезут лишних кур
15:24
Во Владивостоке сотрудники ДПС поймали наркомана
15:11
Во Владивостоке поймали преступника, находящегося в федеральном розыске
Как вы думаете, будет ли эффективна нынешняя борьба с суррогатом алкоголя в Приморье?

Электронные версии
4072 (11) от 26 января 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Выйти на дорогу. С жезлом
У цирка надежный якорь
Ракетные приветы
Директор новый – политика прежняя
«Джокер» стартует в четверг
66 от 01 декабря 2016 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть душа поет от счастья!
Утреннее соло петуха
Томатное ассорти к новогоднему столу
Виноградная наука дала плоды
Груши составят конкуренцию мандаринам
Политика и экономика

Мусоросжигательный завод Владивостока установит новые фильтры

Готовится проведение аукциона
Фото: balakovo24.ru Фото: balakovo24.ru
Владивосток, среда, 25 января , РИА Vladnews.

Руководство муниципального унитарного предприятия Владивостока «Спецзавод №1» планирует в 2017 году установить на мусоросжигательном заводе, расположенном на улице Бородинской, 28, новые современные рукавные фильтры для улучшения системы газоочистки, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

В декабре 2016 года предприятие уже объявляло аукцион на установку двух очистных сооружений. Однако аукцион не состоялся в связи с неправильным оформлением претендентами заявок.

Сейчас на предприятии в очередной раз готовится аукционная документация. Новый аукцион планируется объявить до конца февраля 2017 года.

Напомним, специалистами МУП "Спецзавод № 1" ещё три года назад была разработана инвестиционная программа, предусматривающая модернизацию очистных сооружений. С вводом в эксплуатацию нового оборудования уровень газоочистки будет достигать 100 процентов, что позволит избавиться даже от неприятных запахов и темного дыма.

В настоящее время по результатам лабораторных исследований и замеров, которые проводят сертифицированные организации – Центр по мониторингу загрязнения окружающей среды ФГБУ «Примгидромет», Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю (2 раза в неделю утром и вечером на территории трёх детских садов и школы в микрорайоне Снеговая Падь), ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по ДВФО» – качество атмосферного воздуха соответствует гигиеническим нормам, загрязняющих примесей, превышающих предельно допустимую концентрацию, не обнаружено.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Нефтехимический комплекс в Партизанском районе все-таки будет построен
18:43, 25 января 2017 Нефтехимический комплекс в Партизанском районе все-таки будет построен

Депутаты проголосовали за выделение земли под проект в аренду

​В приморском парламенте один депутат пообещал «похоронить» другого
18:19, 25 января 2017 ​В приморском парламенте один депутат пообещал «похоронить» другого

Единоросс набросился на коммуниста

Приморские коммунисты и единороссы вновь поссорились на заседании
15:08, 25 января 2017 Приморские коммунисты и единороссы вновь поссорились на заседании

Споры вызвало новое резонансное назначение "человека губернатора" на должность главного счетовода

Возле судостроительного завода в Приморье создадут искусственное побережье
14:26, 25 января 2017 Возле судостроительного завода в Приморье создадут искусственное побережье

Площадь двух земельных участков превысит площадь 11 футбольных полей

Как помогут бизнесу на Дальнем Востоке?
14:14, 25 января 2017 Как помогут бизнесу на Дальнем Востоке?

Подписано соглашение о долгосрочном сотрудничестве

Корпорацию развития Дальнего Востока освободили от налога на прибыль
14:09, 25 января 2017 Корпорацию развития Дальнего Востока освободили от налога на прибыль

Поправка в Налоговый кодекс РФ

США: Совместные с РФ авиаудары в Сирии - это
13:42, 25 января 2017 США: Совместные с РФ авиаудары в Сирии - это "чепуха" и "пропаганда"

Комментарий пресс-секретаря коалиции Джона Дориана