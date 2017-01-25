Синоптики Приморья рассказали о штормовом предупреждении

О "секрете" рассказали корреспонденту РИА VladNews

Владивосток, среда, 25 января , РИА Vladnews.

Жителей Приморского края предупреждают: в ночь с четверга на пятницу по краю серьезно ухудшится погода, в связи с прохождением циклона. Так, пройдет снег (от слабого до умеренного), ожидается сильный ветер, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе Примгидромета.

Вместе с тем, отмечают метеорологи, погода, хоть и неприятная, будет далека от того, чтобы объявлять штормовое предупреждение. Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что в городе Фокино объявлено штормовое предупреждение: ряд предприятий получил соответствующие телефонограммы от директора МКУ ГОЧС и ПБ города. Как прокомментировали в ведомстве, "предупреждение рассылалось. "Выполнить мероприятия по сигналу "Штормовое предупреждение"" означает, что в целях профилактики необходимо проверить крепления кровель зданий, закрытие форточек и слуховых окон".