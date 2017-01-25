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Травмпункты Владивостока: «Шел, споткнулся, упал, очнулся – гипс»

Самый важный совет – внимательно смотреть под ноги
Владивосток, среда, 25 января , РИА Vladnews.

«Шел, споткнулся, упал, очнулся – гипс» - эта фраза из известного фильма, знакома многим. Причем, по личному опыту. Однако, в данный период времени травматологи чаще слышат от пациентов «поскользнулся», сообщает РИА VladNews со ссылкой на 8 Канал Владивостока.

Пациент травмпункта №3: - «Шел с работы, подходил к подъезду, а там кусок льда - поскользнулся, упал». В итоге – ушиб локтевого сустава и длительное лечение. По словам врачей, для них понедельник поистине день тяжёлый. После выходных очередь к травматологам в разы увеличивается. Всего за несколько недель января в травмпункт №3 за помощью обратилось 1392 человека. У всех травмы, характерные для зимы.

Владимир Пашко, заведующий травмпунктом №3: - «Увеличилось количество переломов характерных для гололеда: переломы предплечья, голени, лодыжек, ушибы и сотрясения головного мозга».

Самый важный совет – внимательно смотреть под ноги. Особенно бабушкам и дедушкам, которые для медиков составляют отдельную категорию пациентов.Так как, травмы для пожилых людей считаются наиболее опасными. По наблюдению врачей, горожане травмируются преимущественно утром и днём, когда идут на работу или возвращаются домой. Казалось бы, зимой получить травму поводов больше. Однако, травматологи уверяют - это лишь стереотип. На самом деле, самый травмоопасный период –лето. Наплыв пострадавших в день, минимум 80 человек, а иной раз доходит и до 120-и. Все потому что в летний период люди расслабляются и теряют бдительность, а зимой наоборот находятся на чек.

Источник: Алина Черненко
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