Грипп оказался на пороге двух школ во Владивостоке

Пропущенные уроки не будут считаться злостными прогулами

Владивосток, среда, 25 января , РИА Vladnews.

В двух школах Владивостока – в 28 и 57 – с начала недели несколько классов закрыли на карантин. Дети болеют гриппом и ОРВИ. Информацию подтверждают и родители, и Роспотребнадзор, сообщает РИА VladNews со ссылкой 8 Канал.

В дирекции 28 школы уверяют, ситуация штатная: эпидемии среди большинства учащихся нет – в январе многие сталкиваются с простудными заболеваниями. Но за последние 10 лет впервые карантин затронул одновременно 3 класса: пятые А, Б и В. Всего это 89 человек.

Светлана Соколова, директор МБОУ СОШ № 28 г. Владивостока: - Дети посещают больше кружков, где-то, больше секций. Может быть, больше самостоятельно ездят на общественном транспорте, поэтому могут подхватить какой-то вирус. В связи с этим, мне кажется, в начальной школе ситуация более благополучная. В основной школе она такая, более шаткая.

При этом все задания, которые нужно выполнять, согласно учебной программе, родители болеющих детей получают в группах вотсап и по электронному дневнику. Преподаватели успокаивают: взрослым переживать не стоит – никакой параграф пропущен не будет, после карантина ученики пройдут все необходимые уроки.

«Что касается старших классов… мы понимаем, что ребятам буквально через 4 месяца сдавать ОГЭ и ЕГЭ. Очень не хотелось бы закрывать классы на карантин, даже на неделю, потому что каждый день на вес золота» - добавила Светлана Соколова.

В конце прошлой недели, по данным Роспотребнадзора, в Приморской столице уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом превысил порог почти на 16 процентов. Причем вирус настиг как детей, так и взрослых. Такая ситуация стала причиной для того, чтобы приостановить образовательный процесс.Всего в период эпидемиологического сезона в Приморье частично не велись занятия в 28 детских садах и 19 школах. Например, во Владивостоке на прошлой неделе карантин пришел в 14 классов и в 5 групп дошкольных учреждений.

Валентина Воронок, начальник отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора по ПК: - В этом году циркулирует тот вирус, который входил в состав вакцины. То есть в 46 случаях, выделенных на предыдущей неделе, как раз и был выявлен антиген вируса H3N2, который входил в состав вакцины. То есть мы прогнозировалась заболеваемость, и мы призывали население прививаться.

Пик простудных заболеваний чаще всего приходится на период смены сезонов, а также в самые холодные месяцы года. Тем временем, уже с 25 января синоптики обещают потепление. Возможно, это уменьшит и число гриппующих людей.

Виктор Чулков, пресс-секретарь Примгидромета: - Во Владивостоке в среду будет в пределах минус 5 – минус 7 градусов. А в четверг трансформация холодной воздушной массы перейдет в сторону тепла, и мы сможем ожидать ночью минус 10-12 градусов, а днем около нуля – минус 2.

Карантин, который сейчас действует в некоторых школах Владивостока, снимут 31 января. Пропущенные уроки не будут считаться злостными прогулами только в одном случае: если на учебу ребенок вернётся с медицинской справкой от педиатра.