В Приморье пропала 16-летняя студентка

Девушку не видели с 16 января

Владивосток, среда, 25 января , РИА Vladnews.

В городе Уссурийск Приморского края пропала 16-летняя студентка агропромышленного колледжа: Анастасне пришла на занятия в учебное заведение - до настоящего времени ее местонахождение не известно, сообщает корреспондент РИА VladNews. Ее приметы:

Рост 162 см, худощавого телосложения, волос черный прямой ниже плеч; была одета в синий длинный пуховик с капюшоном, синие угги.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Анастасии, просят сообщить по телефонам:

8 (4234) 32-30-31 или 02– полиция

8 914 721 22 32– волонтеры

или написать на почту primpoisk25@yandex.ru