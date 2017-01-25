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Владивосток готовится к открытию седьмого фестиваля детского кино "Веселая ларга"

Торжественное открытие состоится 3 февраля
Фото: skmegastroi.ru Фото: skmegastroi.ru
Владивосток, среда, 25 января , РИА Vladnews.

Седьмой по счету Всероссийский фестиваль детского кино и телевидения «Весёлая ларга» пройдет во Владивостоке 3 – 5 февраля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Традиционно на фестивале в роли сценаристов, режиссеров, операторов и актеров выступают юные жители не только Владивостока, но и других городов Приморья, а также всей России. Приём заявок на участие в мастер-классах завершился 25 января.

Как сообщили во Дворце детского творчества, в рамках фестиваля состоятся мастер-классы «Компьютерная анимация», «Игровое кино», «Актерское мастерство и сценическая речь», «Секреты телевидения» и другие.

Напомним, торжественное открытие фестиваля состоится 3 февраля во Дворце детского творчества. В течение трех дней здесь будут проходить встречи с творческими коллективами, будут организованы творческие мастерские, проведены мастер-классы с режиссерами видеомонтажа, операторами, журналистами. Также будут показаны фильмы, которые сделают дети и подростки. Подробная информация о Всероссийском открытом фестивале детского кино и телевидения «Весёлая ларга» на сайте Дворца детского творчества.

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