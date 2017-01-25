Он содержится в «Лефортово» с 4 декабря

Владивосток, среда, 25 января , РИА Vladnews.

Топ-менеджер «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов, возглавляющий в компании отдел по расследованию киберпреступлений, арестован в связи с расследованием в отношении главы одного из подразделений Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Griffon. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По сообщениям источников, Стоянов находится в СИЗО «Лефортово» с 4 декабря 2016 года. Его арест связывают с расследованием в отношении Сергея Михайлова, руководителя одного из подразделений ЦИБ ФСБ, который проходит подозреваемым по делу о государственной измене. Управление собственной безопасности (УСБ) ФСБ проверяет информацию о якобы получении сотрудником ЦИБ денег от представителя иностранной компании. Сообщается, что операция проводилась при участии работника российской организации, специализирующейся на информационной безопасности.

В пресс-службе «Лаборатории Касперского» подтвердили факт ареста Стоянова, однако подчеркнули, что расследование ведётся в отношении частного лица, а не всей компании. Российский лидер в сфере IT-безопасности с 2013 года тесно сотрудничает с ФСБ и МВД в рамках предотвращения киберпреступлений.

Ранее появилась информация, что руководитель ЦИБ Андрей Герасимов может покинуть свой пост из-за расследования в отношении одного из его заместителей. Эксперты отрасли предсказывают, что возможное отстранение нынешнего главы Центра может привести к тотальной смене отношений между ЦИБ и российскими компаниями по кибербезопасности.