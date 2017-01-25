Губернатор Приморья вспомнил о наркоманах

Теперь борьба с детской наркоманией в крае усилится

Владивосток, среда, 25 января , РИА Vladnews.

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский поручил профильным департаментам активнее работать с силовыми ведомствами по профилактике наркомании среди молодых, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации края.

В школы Приморья вернут практику профилактических встреч с учащимися и родителями, цель которых – предупреждение потребления наркотических и психотропных веществ, а также оперативное пресечение фактов распространения наркотиков правоохранительными органами. Об этом говорилось на заседании краевой антинаркотической комиссии Приморья, которую провел во вторник губернатор региона.

Как сообщил в ходе заседания прокурор Приморья Сергей Бессчастный, такая практика показала высокую эффективность по профилактике незаконного распространения и потребления наркотиков и психотропов. Кроме того, он призвал усилить соответствующую работу в муниципальных образованиях региона.

По словам директора департамента по делам молодежи Приморья Александра Кайдановича, среди школьников и студентов в крае проводится ряд мероприятий по профилактике наркомании.

«В муниципалитетах проводятся семинары по принципу “Ровесник ровеснику”. На тренингах ребятам рассказывают о вреде наркомании, показывают тематические видеоролики. Также во Владивостоке проводится ежегодный форум «Молодежь Приморья без наркотиков», – сказал директор ведомства.

Директор департамента образования и науки Оксана Мартыненко сообщила, что во всех муниципалитетах края в 2015-2016 году более 78,5 тысяч учащихся прошли добровольное тестирование на употребление наркотиков.

«Департаментам нужно вести работу в этом направлении совместно с полицией. Необходимо разработать свою эффективную методику, которая позволит выявлять людей в первую очередь из “группы риска” и точечно работать с ней», – подчеркнул глава региона.

В свою очередь органы правопорядка в текущем году проведут ряд оперативных мероприятий, направленных на первичную профилактику наркомании, доказавших в 2016 году высокую эффективность.

Так операция «Территория безопасности», реализованная управлением по контролю за оборотом наркотиков УМВД края совместно с департаментом образования и науки и департаментом труда и социального развития Приморья в образовательных учреждениях охватила 167 тысяч детей и подростков и 725 мест концентрации молодежи. По результатам операции выявлено 99 преступлений и 87 административных правонарушений.

На всероссийскую антинаркотическую линию «Сообщи, где торгуют смертью» от граждан поступило на телефоны доверия более 500 обращений по фактам незаконного оборота наркотиков, возбуждено более 14 уголовных дели свыше 130 административных производств.