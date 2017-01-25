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«Рождественский караван Coca-Cola» помог детям Дальнего Востока поверить в мечту

Адресатами помощи традиционно являются воспитанники детских домов
Фото: Coca-Cola Фото: Coca-Cola
Владивосток, среда, 25 января , РИА Vladnews.

В середине января завершилось 16-ое ежегодное путешествие «Рождественского каравана Coca-Cola» по России. Преодолев за месяц более 30 000 километров, сотрудники компании на фирменных красных грузовиках привезли праздник в 68 городов и оказали социальную поддержку 12 000 детей и подростков в трудной жизненной ситуации. Напомним, на Дальнем Востоке «Рождественский караван» посетил воспитанников школы-интерната для глухонемых детей, детского дома в поселке Новошахтинский и коррекционной школы-интерната для детей-сирот в г. Артем, а также ребят в онко-гематологическом центре.

Ежегодно в преддверии новогодних праздников встает вопрос о помощи воспитанникам социальных учреждений. В дискуссиях вокруг различных благотворительных форматов все громче звучат призывы отказаться от разовых акций в пользу долгосрочных проектов социальной адаптации. «Рождественский караван» - один из наиболее известных примеров системного подхода бизнеса к данному вопросу, ежегодная кульминация масштабной социальной программы Coca-Cola Россия.

Программа «Рождественского каравана Coca-Cola» в этом сезоне была разработана и воплощена в жизнь при поддержке 19 НКО по всей России, среди которых социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Парус надежды» во Владивостоке. Адресатами помощи традиционно являются воспитанники детских домов и школ-интернатов, дети и подростки, которые проходят длительное лечение в больницах. В этом году волонтеры также оказали поддержку малообеспеченным семьям и семьям с приемными детьми.

В сезоне 2016-2017 каждый четвертый сотрудник Coca-Cola Россия принял участие в «Рождественском караване» в качестве волонтера – это более 2300 человек. Форматы участия предполагали как личные поездки в социальные учреждения для участия в праздничной программе или проведения обучающих мастер-классов, так и покупку адресных подарков по детским письмам. Инновацией года стал благотворительный онлайн-аукцион, благодаря которому сотрудники собрали более 300 000 рублей. Компания удвоила эту сумму и направила средства в партнерские благотворительные организации. Основным партнером выступил фонд «Подсолнух», оказывающий помощь детям с иммунодефицитом.

«Своими социальными проектами мы стремимся внести вклад в решение реальных проблем. Мы ориентируемся на потребности общества и постоянно трансформируем социальную работу, в том числе и «Рождественский караван»: расширяем круг благополучателей, изменяем подход к организации волонтерских выездов в детские дома. Последние несколько лет мы интегрируем в праздничную программу образовательную составляющую, вместе с профессионалами из партнерских фондов подбираем подарки, которые помогут реализовать мечты подростков о будущей профессии. Что наиболее ценно, эта работа не заканчивается с новогодними праздниками, а продолжается системно в течение всего года», - комментирует

Ирина Архипова, директор по внешним связям и коммуникациям Coca-Cola Россия.

Видео о путешествии «Рождественского каравана Coca-Cola» 2016-2017

За дополнительной информацией обращайтесь:

Мокина Марина

Региональный руководитель направления внешних и внутренних коммуникаций Coca-Cola HBC Россия Урал, Сибирь и Дальний Восток

8 913 937 88 21

marina.mokina@cchellenic.com

Справка о проекте «Рождественский караван»

«Рождественский Караван Coca-Cola» – один из самых масштабных волонтерских проектов Coca-Cola Россия, направленный на помощь детям и подросткам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В нем ежегодно принимают участие тысячи сотрудников Coca-Cola Россия, а также клиенты и партнеры компании. Программа волонтерских мероприятий разработана совместно с партнерскими некоммерческими организациями, которые, имея огромный опыт работы с благополучателями, помогают обеспечить им качественную и нужную помощь.

«Рождественский Караван Coca-Cola» помогает:

  • Малоимущим, многодетным и неполным семьям, семьям с приемными детьми, находящимся на попечении департаментов социальной защиты
  • Реабилитационным центрам и детским больницам, центрам для детей с ограниченными возможностями
  • Воспитанникам и выпускникам детских домов и школ-интернатов, нуждающимся в развитии навыков для самостоятельной жизни, помощи в интеграции в общество, профессиональной ориентации

Символ «Рождественского Каравана» – фирменные грузовики Coca-Cola, которые делают остановки в городах следования и дарят новогоднее настроение их жителям. Актуальный маршрут и расписание движения «Рождественского каравана» размещены на сайте www.coca-cola.ru/caravan

Впервые «Рождественский Караван Coca-Cola» стартовал в России в 2000 году. Только в 2016 году «Рождественский Караван Coca-Cola» подарил праздник 12 000 детей, посетив 116 социальных учреждений по всей стране. Более 2300 сотрудников Coca-Cola Россия приняли участие в проекте в качестве волонтеров. Жители 68 городов России смогли увидеть праздничную колонну грузовиков. Праздник к нам приходит!

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