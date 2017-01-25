​В приморском парламенте один депутат пообещал «похоронить» другого 18:19, 25 января ​В приморском парламенте один депутат пообещал «похоронить» другого (Эксклюзив)
Синоптики Приморья рассказали о штормовом предупреждении 18:02, 25 января Синоптики Приморья рассказали о штормовом предупреждении (Эксклюзив)
В Приморье пропала 16-летняя студентка 17:46, 25 января В Приморье пропала 16-летняя студентка (Фото)
Новостная лента
Январь, 26 четверг
04:08
Приморцы подписывают петицию к президенту об отставке губернатора Миклушевского
04:08
«Дело Шамратова»: вопросы о больших зарплатах и премиях уже интересовали центральный аппарат МВД РФ
03:31
Желание дать взятку возникает спонтанно, - ученые
02:40
Администрация Владивостока субсидирует общественные организации
01:33
Владивостокские студенты познакомились в работой криминалистов
00:12
Археологи рассказали о тайнах забытого королевства
Январь, 25 среда
23:32
Найден секрет долгого семейного счастья
23:02
Травмпункты Владивостока: «Шел, споткнулся, упал, очнулся – гипс» Видео
22:00
Владивосток и Южная Корея обсудили взаимовыгодное сотрудничество
21:30
В Приморском океанариуме появились новые растения и животные Фото
21:08
Дмитрий Мезенцев о размещении Китаем ракет у границ РФ: Давайте не будем паниковать
20:31
На одного приморского депутата – 10 помощников Эксклюзив
19:28
Мусоросжигательный завод Владивостока установит новые фильтры
19:04
Уже 11 проектов претендуют на финансовую поддержку от администрации Владивостока
18:43
Нефтехимический комплекс в Партизанском районе все-таки будет построен Эксклюзив
18:19
​В приморском парламенте один депутат пообещал «похоронить» другого Эксклюзив
18:02
Синоптики Приморья рассказали о штормовом предупреждении Эксклюзив
17:46
В Приморье пропала 16-летняя студентка Фото
17:25
Губернатор Приморья вспомнил о наркоманах
17:16
Владивосток готовится к открытию седьмого фестиваля детского кино "Веселая ларга"
17:01
Грипп оказался на пороге двух школ во Владивостоке Видео
16:57
Топ-менеджер "Лаборатории Касперского" арестован по делу о государственной измене
16:41
Приморцам рассказали, как не обморозиться
16:25
"Декриминализация" в стиле Миклушевского
16:24
«Рождественский караван Coca-Cola» помог детям Дальнего Востока поверить в мечту Видео
16:19
В аварийный после тайфуна "Лайонрок" поселок Приморья снова направили спасателей
16:08
Во Владивостоке штрафы за гололед платят все - и дворники, и топ-менеджеры
15:56
Стало известно, почему люди избегают любви
15:43
МЧС Приморья: Увидел пожар? Не паникуй, потуши сам!
15:32
Из Приморья вывезут лишних кур
15:24
Во Владивостоке сотрудники ДПС поймали наркомана
15:11
Во Владивостоке поймали преступника, находящегося в федеральном розыске
Как вы думаете, будет ли эффективна нынешняя борьба с суррогатом алкоголя в Приморье?

Электронные версии
4072 (11) от 26 января 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Выйти на дорогу. С жезлом
У цирка надежный якорь
Ракетные приветы
Директор новый – политика прежняя
«Джокер» стартует в четверг
66 от 01 декабря 2016 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть душа поет от счастья!
Утреннее соло петуха
Томатное ассорти к новогоднему столу
Виноградная наука дала плоды
Груши составят конкуренцию мандаринам
Общество

В аварийный после тайфуна "Лайонрок" поселок Приморья снова направили спасателей

Жизнедеятельность Светлой восстанавливается на удивление медленно
Фото: Пресс-служба администрации Приморского края Фото: Пресс-служба администрации Приморского края
Владивосток, среда, 25 января , РИА Vladnews.

25 января группа спасателей Приморской поисково-спасательной службы отравилась в поселок Светлая, который был одним из наиболее пострадавших во время прохождения тайфуна "Лайонрок" населенных пунктов Приморья,  сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации края. Их задача - помощь в восстановлении инфраструктуры поселка.

Так, спасатели помогут в установке оборудования интернет-связи в местной школе для проведения онлайн уроков, установят глубинный насос для подачи воды из расконсервированной скважины посёлка.

- Но основной работой, которой займутся спасатели, это помощь тяжёлой технике в расчистке русла реки Светлая. Работы на ней уже начались, и спасатели будут заниматься разборкой завалов и наносов, а также планировочными работами, - отметил директор краевого учреждения по делам ГО и ЧС Юрий Журавель.

Кроме этого, спасатели проведут занятия по безопасности для детей: расскажут им, как не потеряться в лесу, о правилах поведения в экстремальных ситуациях и при пожарах. Также спасатели помогут местному населению в заготовке и перевозке топлива. Только за минувшую неделю в посёлок завезено и распределено еще 100 кубометров дров.

Стоит отметить, что ранее инспекция по поселку отметила: в поселке плохо с вывозом мусора и обеспечением дровами местных жителей. Также в поселке только в декабре - и только после отправки туда группы спасателей - было разобрано более 20 разрушенных тайфуном деревянных сооружений и завалов, а с территории вывезено 166 самосвалов мусора, восстановлена работа пункта длительного пребывания.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Во Владивостоке штрафы за гололед платят все - и дворники, и топ-менеджеры
16:08, 25 января 2017 Во Владивостоке штрафы за гололед платят все - и дворники, и топ-менеджеры

Выписана новая порция штрафов

Стало известно, почему люди избегают любви
15:56, 25 января 2017 Стало известно, почему люди избегают любви

Раскрыта еще одна тайна отношений

МЧС Приморья: Увидел пожар? Не паникуй, потуши сам!
15:43, 25 января 2017 МЧС Приморья: Увидел пожар? Не паникуй, потуши сам!

Правила безопасности, если в подъезде дым

Из Приморья вывезут лишних кур
15:32, 25 января 2017 Из Приморья вывезут лишних кур

Птицу начнут экспортировать в Сингапур

Во Владивостоке
13:54, 25 января 2017 Во Владивостоке "отловили" 90 непослушных пешеходов

Люди перебегали дороги там, где не стоит этого делать

Владивостокский силач Иван Савкин отбуксирует автобус
13:53, 25 января 2017 Владивостокский силач Иван Савкин отбуксирует автобус

Акцию "Человек-Гора" посвятит Дню студента

Из Владивостока в Охотоморье отправляют спасательное судно
13:34, 25 января 2017 Из Владивостока в Охотоморье отправляют спасательное судно

Для обеспечения безопасности промысла