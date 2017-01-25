Жизнедеятельность Светлой восстанавливается на удивление медленно

Владивосток, среда, 25 января , РИА Vladnews.

25 января группа спасателей Приморской поисково-спасательной службы отравилась в поселок Светлая, который был одним из наиболее пострадавших во время прохождения тайфуна "Лайонрок" населенных пунктов Приморья, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации края. Их задача - помощь в восстановлении инфраструктуры поселка.

Так, спасатели помогут в установке оборудования интернет-связи в местной школе для проведения онлайн уроков, установят глубинный насос для подачи воды из расконсервированной скважины посёлка.

- Но основной работой, которой займутся спасатели, это помощь тяжёлой технике в расчистке русла реки Светлая. Работы на ней уже начались, и спасатели будут заниматься разборкой завалов и наносов, а также планировочными работами, - отметил директор краевого учреждения по делам ГО и ЧС Юрий Журавель.

Кроме этого, спасатели проведут занятия по безопасности для детей: расскажут им, как не потеряться в лесу, о правилах поведения в экстремальных ситуациях и при пожарах. Также спасатели помогут местному населению в заготовке и перевозке топлива. Только за минувшую неделю в посёлок завезено и распределено еще 100 кубометров дров.

Стоит отметить, что ранее инспекция по поселку отметила: в поселке плохо с вывозом мусора и обеспечением дровами местных жителей. Также в поселке только в декабре - и только после отправки туда группы спасателей - было разобрано более 20 разрушенных тайфуном деревянных сооружений и завалов, а с территории вывезено 166 самосвалов мусора, восстановлена работа пункта длительного пребывания.