Белорусы будут делать тушенку из бобра

​Новый деликатес предложило Министерство лесного хозяйства

Владивосток, четверг, 26 января , РИА Vladnews.

Бобры – это не только ценный мех, но еще и вкусное мясо. Именно так считают в Белоруссии. Министерство лесного хозяйства республики предложило делать из диких бобров тушенку и колбасу. А Министерство мясомолочной промышленности подтвердило, что это вполне возможно, мало того, деликатесы из грызуна весьма полезны. Мясо бобра богато белком, фосфором, селеном и железом. Белорусы – не первые открыли для себя бобрятину, - рассказала в эфире радио Sputnik замдиректора по научной работе Всероссийского НИИ мясной промышленности им. В.М. Горбатова, специалист в области технологии мясных продуктов, доктор технических наук Анастасия Семенова, сообщает РИА VladNews.

«Идея использовать бобра в пищу - не нова, ей более тысячи лет. Добыча бобра только ради шкурки нерациональна. И, конечно, же, охотники использовали мясо и субпродукты в пищу. Тем более, что мясо бобра вкусное, питательное и полезное. В США тоже едят мясо бобров. Очень ценятся у них блюда их хвостов бобра, ценятся жировые отложения, которые есть на хвосте, из них супы варят. Это очень легкоплавкий жир, там много ненасыщенных жирных кислот, полезных для нашего здоровья. В некоторых случая их можно рассматривать, как иммунорегулятор, иммуностимулятор для нашего организма», - поделилась Анастасия Семенова.

По словам эксперта, скорее всего тушенка и колбаса из бобров не будет широко представлена на прилавках белорусских магазинов. Это деликатес на экспорт.

«Белоруссия планирует отлов бобров - 1750 особей в год. Это всего лишь около 13 тонн мяса. Это очень небольшое количество даже для страны с населением 9,5 млн человек. Я думаю, это будет, прежде всего, экспортная статья, поскольку такие продукты ценятся и в Европе, и на мировом рынке. Скорее всего, это не рассчитано на массового потребителя», - рассказала Анастасия Семенова.