Во Владивостоке штрафы за гололед платят все - и дворники, и топ-менеджеры

Выписана новая порция штрафов

Владивосток, среда, 25 января , РИА Vladnews.

16 протоколов об административных правонарушениях было рассмотрено на заседании административной комиссии Первомайского района Владивостока вчера, 24 января, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. 9 из них были составлены за непринятие мер по очистке прилегающих территорий от снега и ледовых образований.

Так, за неочищенную от снега придомовую территории по адресу Калинина, 231 штраф в размере 5 тысяч рублей предстоит заплатить заместителю генерального директора УК «Первомайского района». За это же правонарушение на тысячу рублей был оштрафован дворник многоквартирного дома, расположенного на Борисенко 10/7, данный дом также обслуживает УК «Первомайского района».

Дворнику гостиницы, расположенной на Борисенко, 17, за непринятие мер по очистке территории ото льда предстоит заплатить штраф в размере тысячи рублей. К ответственности привлекли и дворника, не очистившего от снега прилегающую к продуктовому магазину территорию на улице Никифорова, 2.

Всего по итогам заседания правонарушителям выписаны штрафы на общую сумму 22 тысячи рублей.