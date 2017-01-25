Дмитрий Мезенцев о размещении Китаем ракет у границ РФ: Давайте не будем паниковать

Китай разместил ракеты в районе космодрома «Восточный»

Владивосток, среда, 25 января , РИА Vladnews.

Китай разместил ракеты в городе Дацин на северо-востоке Китая, всего в 600 километрах от российского космодрома в Амурской области. Но у России нет оснований для паники, - заявил в эфире радио Sputnik член Совета Федерации России, председатель Общества российско-китайской дружбы, Дмитрий Мезенцев, сообщает РИА VladNews.

«Особый, доверительный характер отношений между КНР и Россией определен и особым уровнем, масштабом и доверительностью отношений двух национальных лидеров – президента России Владимира Путина и председателя КНР господина Си Цзиньпина. И совсем недавно мы вновь, когда были участниками торжеств посвященных годовщине подписания Договора, который определил стратегический характер наших отношений и стратегические партнерство, подчеркивали, что такого уровня отношений, которые есть сегодня, не было за всю историю российско-китайских отношений. Какие есть основания, чтобы сообщения о размещении новой линейки баллистических ракет в провинции Хэйлунцзян были востребованы, и насколько они достоверны?», - отметил сенатор.

По словам Дмитрия Мезенцева, невозможно за 20 минут изменить отношения между странами.

«Что является основанием для того, чтобы вдруг, в одночасье, в 20 минут менять систему отношений и нашу оценку этих отношений? Я думаю, что ничего принципиально не изменилось. И, потом, Китай - суверенное государство, и он имеет право совершенствовать военную организацию своей страны. А если это континентальные баллистические ракеты, то их дальность – тысячи километров. И далеко ли, или близко они размещены от государственных границ России, наверное, это не то значение, на которое стоит обращать внимание. Давайте не будем паниковать», - заявил Дмитрий Мезенцев.

Интересно, что в самом Китае с удивлением узнали о бурной реакции СМИ на сообщение издания Global Times. Директор Центра изучения России Шанхайской Академии общественных наук Пан Давэй в эфире радио Sputnikрассказал, что КНР всегда согласует размещение своего стратегического вооружения с российской стороной.

«Конечно, я с удивлением узнал эту информацию. Отношения между нашими двумя странами достигли очень высокого уровня, которого не было за всю историю отношений между нашими странами. Китай очень ценит эти отношения, потому что это результат усилий и политических лидеров, и желание наших народов, мы же соседи. И это очень хорошие отношения. У нас также сформированы разнообразные механизмы, которые эффективно работают. Если речь идет о размещении какого-либо военного оружия, и если бы китайская сторона провела какое-то военное мероприятие, то, как правило, китайская сторона по существующим механизмам и каналам обязательно сообщила бы российской стороне. Мы заранее сообщаем, и, до принятия какого-либо решения, мы обязательно согласовываем позиции», - подчеркнул Пан Давэй.