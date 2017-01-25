Стало известно, почему люди избегают любви

Раскрыта еще одна тайна отношений

Владивосток, среда, 25 января , РИА Vladnews.

Стремление к любви является мощным мотиватором человечества. Любовь является универсальной в том, что это то, к чему большинство из нас стремится, это часть того, что дает нашей жизни смысл, утверждают психологи ассоциации Glendon, отмечая при этом, что это не мешает действовать людям разрушительно относительно отношений, сообщает РИА VladNews со ссылкой на planet-today.

Люди растут в различных условиях, с различными идеями о том, как работают отношения, с различными взглядами и убеждениями о любви. Однако независимо от этого все обладают определенным уровнем иррационального (в большей степени) страха, связанного с объектом любви, утверждают психологи.

Подавляющее большинство людей являются двойственными касаемо отношений. У них есть неосознанный страх близости и в то же время они боятся одиночества. Этот страх заставляет некоторых людей сопротивляться близости. И это выливается в причудливые сочетания, вроде того, что многие не хотят кого-то до того момента пока он не уйдет или не бросит их, или они начинают хотеть быть с кем-то, лишь когда этот человек перестает хотеть быть с ними.

Или это приводит к тому, что страх заставляет их цепляться за отношения. Они постоянно беспокоятся о потере, о том, как их партнер чувствует себя по отношению к ним, возникает сверхбдительность, призванная найти признаки того, что ситуация приобретает нежелательный вектор. Отношения часто является результатом, когда люди балансируют между противоположными состояниями.

Из-за этого часто возникает подсознательное опасение, что любовь очень сложно найти и еще труднее поддерживать в течение долгого времени. Независимо от наличия страха по поводу того, что партнер уйдет или попыток создать или сохранить отношения, сама любовь ограничивает человека в его независимости, и это может заставить вести себя так, чтобы создавать разрушительные последствия для отношений.