МЧС Приморья: Увидел пожар? Не паникуй, потуши сам!

Правила безопасности, если в подъезде дым

Владивосток, среда, 25 января , РИА Vladnews.

Главное управление МЧС России по Приморскому краю напоминает, если вы почувствовали запах дыма в подъезде, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства. Правила безопасного поведения:

1. Сообщить о пожаре по телефону«112» или «101», точный адрес, назвать свою фамилию и номер своего телефона.

2. Необходимо помнить, что дым и огонь на лестничной клетке распространяются в одном направлении – снизу вверх.

3. Если дым не густой и Вы видите, что дышать можно, то попробуйте определить место горения (квартира, почтовый ящик, мусоросборник и т.п.), а по запаху – что горит (электропроводка, резина, горючие жидкости, бумага и т.п.).

4. Если Вам удалось обнаружить очаг, то попробуйте его потушить самостоятельно или при помощи соседей подручными средствами. Во время тушения необходимо находиться вне зоны задымления во избежание отравления продуктами горения.

5. Если потушить пожар не представляется возможным, то оповестите жильцов дома и, не создавая паники, попробуйте выйти наружу, используя лестничные марши или через пожарные лестницы балкона.

6. Если же, выйдя в подъезд, вы попали в густой дым, то нужно немедленно вернуться в квартиру и плотно закрыть дверь. А дверные щели и вентиляционные отверстия, в которые может проникать дым, необходимо заткнуть мокрыми тряпками.

7. При наличии пострадавших вызовите скорую помощь.