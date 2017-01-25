Во Владивостоке сотрудники ДПС поймали наркомана

Пассажир иномарки сильно нервничал...

Владивосток, среда, 25 января , РИА Vladnews.

Инспекторы ДПС Владивостока на улице Окатовая остановили автомашину Хонда Фит, пассажир которой, как оказалось, перевозил наркотики, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД Приморья.

Увидев сотрудников полиции, 31-летний пассажир иномарки начал заметно нервничать. На вопрос полицейских, имеет ли он при себе запрещенные вещества, пассажир ответил, что у него имеется запрещенное вещество для собственного употребления.

В ходе проведения личного досмотра изъят сверток с веществом, который направлен в экспертно-криминалистический центр. Экспертиза установила, что изъятое является наркотическим веществом – смесью, содержащей производное метилэфедрона весом 0,54 грамма.

По факту незаконного хранения наркотических средств возбуждено уголовное дело по статье 228 Уголовного Кодекса Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до трех лет.