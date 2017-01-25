Иностранное судно нарушило границу у берегов Сахалина

При содействии властей Японии

Владивосток, среда, 25 января , РИА Vladnews.

Судно Oyster (флаг Того) было обнаружено в территориальных водах РФ в проливе Лаперуза. Оно направлялось в сторону Японии, сообщает корреспондент РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области.

Подразделением ФСБ России во взаимодействии со штабом 1-го района УБМ Японии и департаментом рыбного хозяйства губернаторства Хоккайдо в южной части Охотского моря судно было задержано. Были задействованы пограничный сторожевой корабль «Коралл» и авиация 6-го отдельного авиационного отряда ФСБ России.

Для дальнейшего разбирательства судно Oyster доставлено в порт Невельск Сахалинской области.