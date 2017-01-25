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Приморцы могут проголосовать за Матч звезд КХЛ во Владивостоке

Оценочная комиссия КХЛ примет решение
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, среда, 25 января , РИА Vladnews.

Во Владивостоке в 2018 году может пройти одно из самых значимых событий в мире хоккея – Матч звезд КХЛ. Жители Приморья могут проголосовать за любимый город на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

Приморские болельщики хоккея могут поддержать Владивосток в борьбе за право проведения звездного матча в 2018 году. Свой голос за любимый город можно оставить на официальном сайте КХЛ. Конкуренцию Приморью составили Астана, Хельсинки и Казань.

Оценочная комиссия КХЛ проинспектирует спортивные объекты в каждом городе, после чего примет решение, где в следующем году пройдет Матч звезд.

Отметим, Матч звезд КХЛ – ежегодный праздник с участием лучших игроков, выступающих в чемпионате. Программа матча традиционно включает в себя встречу звездных команд и мастер-шоу – серию увлекательных конкурсов, в которых участники демонстрируют различные грани своего мастерства.

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