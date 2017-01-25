Современным детям не придется самим водить машину‍

Первые беспилотные автомобили появятся уже через 10-15 лет, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ФАН.
Глава Института робототехники при Калифорнийском университете в Сан-Диего Хенрик Кристенсен уверен, что современным детям уже не придется сдавать экзамены на водительское удостоверение и управлять автомобилем самостоятельно. За них это делать будут автомобили-беспилотники.
«Полноценное будущее автономного транспорта наступит уже через 10-15 лет. Все автопроизводители заявляют, что в течение ближайших пяти лет уже выведут на дороги серийные полностью беспилотные модели», — отметил Кристенсен.