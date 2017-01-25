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Современным детям не придется самим водить машину‍

Также водителям больше может не понадобиться водительское удостоверение
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, среда, 25 января , РИА Vladnews.

Первые беспилотные автомобили появятся уже через 10-15 лет, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ФАН

Глава Института робототехники при Калифорнийском университете в Сан-Диего Хенрик Кристенсен уверен, что современным детям уже не придется  сдавать экзамены на водительское удостоверение и управлять автомобилем самостоятельно. За них это делать будут автомобили-беспилотники.

«Полноценное будущее автономного транспорта наступит уже через 10-15 лет. Все автопроизводители заявляют, что в течение ближайших пяти лет уже выведут на дороги серийные полностью беспилотные модели», — отметил Кристенсен.

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