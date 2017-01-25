Распитие алкоголя едва не закончилось трагедией

Обстоятельства случившегося выясняются

Владивосток, среда, 25 января , РИА Vladnews.

В ОМВД России по Холмскому городскому округу, Сахалинская область, поступило сообщение от сотрудницы медицинского учреждения о том, что была оказана помощь гражданину, поступившему с диагнозом – проникающее ножевое ранение грудной клетки слева, пневмоторакс, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Сахалинской области.

Как установили сотрудники полиции, в вечернее время потерпевший распивал спиртное вместе с гражданкой 1969 года рождения. У них возник конфликт на почве семейно-бытовых взаимоотношений, в результате которого подозреваемая нанесла мужчине удар ножом в область груди.

Гражданка была доставлена в отдел полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств.

По данному факту проводится проверка.