1600 приняли участие в опросе

Владивосток, среда, 25 января , РИА Vladnews.

Число жителей России, которые общаются в социальных сетях, продолжает расти. Динамика предпочтений, начиная с 2011 года, демонстрирует одинаковую популярность двух сетей среди населения — «Вконтакте» и «Одноклассники», сообщает РИА VladNews со ссылкой на Регнум.

Опрос был проведен еще в конце 261 года. 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктов 48 регионов России стали респондентами путем личного интервью.

Как удалось выяснить, с 2011 года популярность соцсети в «Вконтакте» выросла на 16%, популярность «Одноклассников» — на 8%

В настоящее время в целом общаются в «Вконтакте» чаще, чем в «Одноклассниках» (40% против 34%). На третьем месте «Фейсбук», в котором общается практически каждый десятый опрошенный (9%).

Вместе с тем 40% интернет-пользователей в социальных сетях не общается.

Выбор соцсети для общения значимо дифференцируется в зависимости от пола («Одноклассники» больше любят женщины), возраста (молодёжь предпочитает «Вконтакте», а взрослые категории населения — «Одноклассники»).

«Фейсбук» и «Твиттер» чаще используют для общения москвичи, граждане с высшим образованием и высоким потребительским статусом.