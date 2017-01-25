35-летний мужчина покончил жизнь самоубийством

Обстоятельства случившегося выясняются

Владивосток, среда, 25 января , РИА Vladnews.

В следственный отдел по городу Холмску следственного управления Следственного комитета РФ по Сахалинской области поступило сообщение о том, что в одной из квартир дома № 2 по улице Первомайской города Холмска обнаружено тело 35-летнего местного жителя, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Сахалинской области.

В ходе осмотра места происшествия установлено, что мужчина покончил жизнь самоубийством через повешение.

В настоящее время по данному факту проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося и причин, толкнувших мужчину на суицид. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.