Женщина выпрыгнула из окна со своим 4-летним сыном

Обстоятельства случившегося выясняются

Владивосток, среда, 25 января , РИА Vladnews.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, п. «в» ч.2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Хабаровскому краю.

Жители пятиэтажного дома, расположенного в городе Комсомольске-на-Амуре, обнаружили на снегу под окнами 25-летнюю жительницу данного дома вместе с ее 4-летним сыном. Они были одеты в верхнюю одежду. Женщина находилась в неадекватном состоянии и не могла объяснить, что произошло. Соседи увидели, что в ее квартире, расположенной на 4 этаже, открыто окно и решили, что женщина вместе с ребенком выпрыгнула из него.

Мать с сыном доставлены в больницу, у обоих травмы, которые характерны при падении с большой высоты. Мальчик находится в очень тяжелом состоянии. Обоим оказывается квалифицированная помощь. Женщина до сих пор в неадекватном состоянии и не может пояснить, что произошло. С целью установления всех обстоятельств произошедшего руководством краевого следственного управления принято решение о возбуждении уголовного дела.

Расследование продолжается.