Хабаровчанин убил и сжег двух женщин и двух маленьких девочек

Подозреваемый объявлен в розыск

Владивосток, вторник, 24 января , РИА Vladnews.

Хабаровске возбуждено уголовное дело по факту убийства семьи из 4 человек, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Хабаровскому краю.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).

В ночь с 23 на 24 января нынешнего года в частном доме, расположенном в Индустриальном районе Хабаровска, произошел пожар. Прибывшие пожарные потушили возгорание. В ходе осмотра дома обнаружены тела 3 человек: женщины (1983 г.р.) и двух ее дочерей (2014, 2015 г.р.). В пристройке на участке обнаружено еще одно тело - 83-летней женщины. При осмотре тел у двоих потерпевших уже выявлены следы насильственной смерти.

На место происшествия незамедлительно прибыла усиленная следственно-оперативная группа. В настоящее время следователи и криминалисты продолжают работу на месте происшествия.

По подозрению в совершении данного преступления разыскивается местный житель: