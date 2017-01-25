Женщины хотят случайного секса больше мужчин

Итоги исследования ошеломили специалистов

Владивосток, среда, 25 января , РИА Vladnews.

Норвежские ученые решили узнать правду об отношении мужчин и женщин к сексу на одну ночь, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ФАН.

Как удалось выяснить ученым, среди женщин гораздо больше тех, кто готов к сексу на одну ночь, чем среди мужчин. В рамках эксперимента респондентам нужно было ответить на ряд вопросов либо положительно, либо отрицательно. В ходе научного исследования всплыли совершенно невероятные данные. 80% женщин заявили, что с радостью повторили бы такой сексуальный опыт, а вот среди мужчин смельчаков оказалось меньше, всего 43%.

Более того, оказалось, что женщины не склонны сожалеть о подобном опыте. О сожалении заявили только 30% представительниц прекрасного пола, а также 20% мужчин.

Ученые рекомендуют мужчинам продолжать изучать тайны интригующей женской натуры.