Хабаровского душегуба, убившего свою жену, двоих малолетних детей и свою бабушку, задержали

Мужчина подозревается в убийстве своей семьи

Владивосток, вторник, 24 января , РИА Vladnews.

Подозреваемый в убийстве собственных жены, детей и бабушки хабаровчанин Павел Иванов задержан сотрудниками правоохранительных органов в Хабаровске в районе 5-ой площадки, сообщает РИА VladNews. Мужчина сам убил и сжег свою семью.

Напомним, ранее агентство сообщало, что в Хабаровске возбуждено уголовное дело по факту убийства семьи из 4 человек. В ночь с 23 на 24 января нынешнего года в частном доме, расположенном в Индустриальном районе Хабаровска, произошел пожар. Прибывшие пожарные потушили возгорание. В ходе осмотра дома обнаружены тела 3 человек: женщины (1983 г.р.) и двух ее дочерей (2014, 2015 г.р.). В пристройке на участке обнаружено еще одно тело - 83-летней женщины. При осмотре тел у двоих потерпевших уже выявлены следы насильственной смерти.

После инцидента появилась ориентировка на подозреваемого в совершении убийства:

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемого удалось задержать. Как оказалось, мужчина был бизнесменом. Кроме того, удалось узнать, что у мужчины имелось огромное количество религиозной литературы. По словам знакомых и местных жителей, подозреваемый в последнее время был слишком раздражительным, вспыльчивым и неуравновешенным. Кроме того мужчина был очень амбициозный, порой готов был идти по головам, чтобы достичь своей цели.

По какой причине хабаровчанин так жестоко расправился со своей семьей еще предстоит выяснить специалистам.