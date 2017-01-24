Предприятие лишилось кучи старых мешков и деревяшек

Владивосток, вторник, 24 января , РИА Vladnews.

На территории АО ДГОК «Бор» в городе Дальнегорск Приморского края сгорела куча мусора. Сигнал о том, что на предприятии что-то горит, поступил на пульт пожарной охраны сегодня в 11:15, и через пять минут восемь брандмейстеров на двух спецмашинах были уже на месте. Здесь они и увидели, что горят ненужные никому вещи, сложенные в кучу на промплощадке. За две минуты возгорание было локализовано, а в 11:46 - полностью потушено, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе МЧС Приморского края.

Во время пожара никто не пострадал. Площадь пожара - 20 квадратных метров.