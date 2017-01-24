Сильный снег обрушится на Приморье в ночь на пятницу

На дорогах снежный накат и гололед

Владивосток, вторник, 24 января , РИА Vladnews.

В ночь с 26 на 27 января в Приморье ожидается ухудшение погоды, сообщает РИА VladNews со ссылкой на сайт Маглипогода.

Днем 26 января к границам Приморскому краю подойдет циклон.

В ночь с 26 на 27 января на всей территории края пройдет снег различной интенсивности. Ночь будет очень теплая. Температура от 0°С на южном побережье и до -8 на севере края. Пройдет снег и мокрый снег.

На дорогах снежный накат и гололед. Владельцам автотранспорта по возможности советуют отказаться от поездок в эту ночь.

Во второй половине ночи и утром 27 января, при прохождении фронтального раздела, местами пройдет сильный снег. Днем на большей части края пройдет снег. На дорогах снежный накат и гололед. В южных районах местами возможно налипание снега и обледенение проводов.

После прохождения фронта произойдет усиление северо-западного ветра до сильного, на побережье очень сильный. На восточном побережье усиление ветра до штормового! 27 января на западе края и в южных районах прекращение осадков. Похолодает.