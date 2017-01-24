Буеристы Владивостока открыли спортивный сезон. Сугубо зимний вид спорта каждый год проживает короткую жизнь - гоночные соревнования на таких необычных яхтах возможны только по замерзшему морю. Дать старт сезону и поймать свой ветер вышли 17 спортсменов, среди которых как опытные моряки, так и юные любители этого вида спорта, рассказал корреспондент VIII канала.
Во Владивостоке открыли буерный сезон-2017
Ветер поймали 17 яхтсменовВладивосток, вторник, 24 января , РИА Vladnews.
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