Во Владивостоке открыли буерный сезон-2017

Ветер поймали 17 яхтсменов

Владивосток, вторник, 24 января , РИА Vladnews.

Буеристы Владивостока открыли спортивный сезон. Сугубо зимний вид спорта каждый год проживает короткую жизнь - гоночные соревнования на таких необычных яхтах возможны только по замерзшему морю. Дать старт сезону и поймать свой ветер вышли 17 спортсменов, среди которых как опытные моряки, так и юные любители этого вида спорта, рассказал корреспондент VIII канала.