На Луне хотят варить пиво

В США предлагают использовать индийский космический корабль

Владивосток, вторник, 24 января , РИА Vladnews.

В Калифорнийском университете предложили использовать индийский космический корабль, чтобы проверить, можно ли сварить пиво на Луне, сообщает РИА VladNews со ссылкой на "Моя планета".

Компания TeamIndus, которая участвует в строительстве индийского космического корабля, объявила конкурс на проведение экспериментов на Луне. Калифорнийское предложение стало одним из 3 тысяч и прошло в финал конкурса вместе с еще 24 заявками, пишет Telegraph.

Основное отличие «лунного» приготовления пива заключается в объединении этапов первого брожения и вторичной ферментации.

Экспериментальный резервуар, в котором собираются готовить «лунное» пиво, разделен на три отсека. В первом должна быть неферментированная основа, во втором — дрожжи. После того как космический корабль приземлится на лунную поверхность, содержимое отсеков смешается. Затем будет открыт третий отсек, позволив дрожжам осесть.

Как заявили в TeamIndus, эксперимент с приготовлением пива можно считать «одним из самых классных», которые могут быть выполнены на Луне. Однако авторы предложения указывают, что подобный способ приготовления пива имеет и серьезное значение для фармакологии. Он позволит узнать поведение дрожжей в невесомости.

Напомним, ранее российские ученые подготовили доклад, в котором предложили хранить на Луне объекты культурного наследия.