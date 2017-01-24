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Как слон играет черепахой в футбол?

А также - как бегает черепаха
Владивосток, вторник, 24 января , РИА Vladnews.

Туристам в национальном парке «Эддо-Элефант» в ЮАР удалось снять видео с раздраженным слоном, играющим в футбол черепахой, сообщает РИА VladNews со ссылкой на "Моя планета". Забавный эпизод был снят Антоном Сванпоэлом, который проводил здесь отпуск вместе со своей женой Ханти.

«Мы увидели двух слонов на водопое. Один из них был немного раздражен. Он пнул черепаху так, что та побежала — удивительно быстро для черепахи. Но слон пнул ее еще раз», — приводит слова впечатленного туриста The Daily Mail.

«Признаться честно, я ждал, что слон наступит на черепаху, — заявил он. — Я никогда не видел ничего подобного раньше и вряд ли увижу еще когда-нибудь».

Отметим, что черепаха, которой решило поиграть в футбол самое крупное сухопутное млекопитающее планеты, выглядела целой и невредимой. Что стало причиной такого поведения гиганта — неясно. Может быть, слона раздражало, что черепаха плетется перед ним слишком медленно.

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