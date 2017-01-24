На миллионы рублей

Владивосток, вторник, 24 января , РИА Vladnews.

Важным направлением международного правоохранительного сотрудничества жальневосточных таможен является обмен оперативной информацией с зарубежными коллегами, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВТУ. Так, за 2016 год Дальневосточным оперативным управлением было направлено 200 запросов в таможенные и правоохранительные органы зарубежных стран, что на 40% больше, чем за 2015 год. Международные запросы направлялись в первую очередь в таможенные службы КНР, а также Республики Корея, Японии, Вьетнама, США, Бразилии, в Управление безопасности на море Японии.

Полученные документы и сведения от коллег из таможенной службы КНР послужили основанием для возбуждения дальневосточными таможнями 28 уголовных дел. Из них 10 уголовных дел возбуждено по фактам уклонения от уплаты таможенных платежей на общую сумму 36,7 миллиона рублей. По фактам контрабанды стратегически важных товаров общей стоимостью более 51 миллиона рублей возбуждено 18 уголовных дел. Предметами выявленной контрабанды явились живые белухи, отнесенные к объектам СИТЕС, и почти три тысячи кубометров ценного дальневосточного леса.