Приморец пытался покинуть родину с кучей денег, спрятанных в штанах и носках

Нарушитель задержан

Владивосток, вторник, 24 января , РИА Vladnews.

На таможенном посту МАПП Пограничный Приморского края выявлен факт незаконного перемещения через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств в крупном размере: гражданин России вез из России в Китай 43 800 долларов США и 709 900 рублей. Денежные средства задекларированы не были, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВТУ.

Мужчина знал о необходимости декларирования в письменном виде наличных денежных средств на общую сумму, превышающую в эквиваленте 10 тысяч долларов США, но намеревался провезти деньги в Китай, нарушая требования законодательства. 15 бумажных свертков с купюрами мужчина скрыл под брюками, примотав скотчем к ногам, а также в обуви.

По факту контрабанды наличных денежных средств возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 200.1 Уголовного кодекса РФ Денежные средства изъяты, проводится расследование.