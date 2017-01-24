Проблему подросткового суицида вновь подняли в программе «Оперативная съемка» на 8 канале, сообщает РИА VladNews. Напомним, 6 января во Владивостоке выпала из окна 13-летняя девочка. В ее руке была записка. На что следует обратить внимание родителям подростков, чтобы предотвратить трагедию, смотрите в сюжете.
Оперативная съемка: Подростковый суицид
Проблему подняли журналисты 8 каналаВладивосток, вторник, 24 января , РИА Vladnews.
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