Оперативная съемка: Подростковый суицид

Проблему подняли журналисты 8 канала

Владивосток, вторник, 24 января , РИА Vladnews.

Проблему подросткового суицида вновь подняли в программе «Оперативная съемка» на 8 канале, сообщает РИА VladNews. Напомним, 6 января во Владивостоке выпала из окна 13-летняя девочка. В ее руке была записка. На что следует обратить внимание родителям подростков, чтобы предотвратить трагедию, смотрите в сюжете.