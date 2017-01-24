Верховный суд РФ: Не продлевать арест людям, если следствие плохо работает

Суд дал понять судьям, какая линия поведения ненаказуема

Владивосток, вторник, 24 января , РИА Vladnews.

Верховный суд Российской Федерации на основании разбора судебной практики настаивает на отказе в продлении ареста обвиняемых в случае неэффективной организации работы следователей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Griffon. Об этом пишут «Ведомости».

Это правило будет действовать в отношении тех подсудимых, чья причастность к преступлению не была доказана в ходе предварительного расследования. Верховный суд предложил выпускать на свободу обвиняемых в том случае, если сотрудники Следственного комитета несколько раз ходатайствуют о продлении ареста, обосновывая запрос проведением одних и тех же мероприятий. Эксперты отмечают, что это решение не должно стать общепринятым, скорее, суд дал понять судьям, какая линия поведения ненаказуема.

В обзоре судебной практики приведены критерии, которые могут учитываться судьями при запросе на продление ареста подозреваемого: давность дела, преступление совершено на территории иностранного государства, частые изменения в анкетных данных свидетелей, большой объём дела.

На сегодня суды удовлетворяют 99% ходатайств следствия о продлении ареста, сообщил советник Федеральной палаты адвокатов Евгений Рубинштейн. По его мнению, большинство судов не станут исполнять поручение Верховного суда.

Отметим, что самые громкие дела в России сегодня обычно сопряжены с неоднократными продлениями пребывания подследственных в СИЗО. При этом и сами фигуранты, и их адвокаты - и общественность - абсолютно не видят никаких веских причин для содержания людей под стражей. Нередко дело доходит до Европейского суда по правам человека, который принимает решение в пользу подследственного - но судебная система обращает на все это ровно столько же внимания, сколько и на обоснования продления пребывания фигурантов в СИЗО.

Так, судами Москвы уже дважды было продлено пребывание под арестом мэра Владивостока Игоря Пушкарева. Защитой главы приморской столицы подана жалоба в Европейский суд по правам человека.

Кроме того, ЕСПЧ в свое время вынес решения о незаконности длительного содержания в СИЗО бывших главы Дирекции по строительству в ДФО Управделами президента РФ Андрея Поплавского и и.о. руководителя приморского управления Министерства имущественных отношений РФ Игоря Мещерякова.