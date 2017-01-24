Валерий Синельников о четвертой мировой войне и о жизни под гипнозом

Он называет себя просто – доктор

Владивосток, вторник, 24 января , РИА Vladnews.

Не мастер, не учитель, не гуру. На своих семинарах и с помощью своих книг он лечит души и сердца, возвращая радость и вкус жизни даже людям с онкологическими заболеваниями. И это не чудо и не волшебство, это большая работа, путь к себе, к здоровью и счастью каждый день.

Валерий Владимирович Синельников – психолог, психотерапевт, писатель, отец четверых детей. Автор нескольких открытий в сфере медицинской психологии, разработал и успешно применяет высокоэффективные психологические методики, избавляющие от множества заболеваний. На основе этих методик в течение 20 лет проводит авторские семинары, участники которых получают стойкие ремиссии, излечение от заболеваний, улучшают качество жизни. Специально для портала yourlife.pro Валерий Владимирович ответил на несколько особо острых вопросов: Как распознать свой страх и остановиться на пути бегства от жизни и разрушения себя? Что такое жизнь под гипнозом?

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