ТОП-10 самых дорогих городов мира

Где находится самое недоступное жилье

Владивосток, вторник, 24 января , РИА Vladnews.

По данным ежегодного исследования Demographia International Housing Affordability, самое дорогое жилье находится в Гонконге и Сиднее (Австралия), сообщает РИА VladNews со ссылкой на «Вокруг света».

В топ-10 самых дорогих рынков жилья попали Гонконг (Китай), Сидней (Австралия), Ванкувер (Канада), Окленд (Новая Зеландия), Сан-Хосе (США), Мельбурн (Австралия), Гонолулу (США), Лос-Анджелес (США), Сан-Франциско (США) и Борнмут (Великобритания).

Гонконг возглавляет рейтинг самого недоступного жилья в течение последних семи лет. В общей сложности были проанализированы цены на недвижимость более 400 городов в девяти странах: Австралии, Канаде, Китае, Ирландии, Японии, Новой Зеландии, Сингапуре, Великобритании и США.

Самое дешевое жилье можно найти в американских городах Расин (штат Висконсин), Бей-Сити (штат Мичиган) и Декейтер (штат Иллинойс). США держится в лидерах по показателям самого доступного жилья на протяжении последних четырех лет.

Ранее стало известно, что самые дорогие здания находятся в Саудовской Аравии, Сингапуре и США.