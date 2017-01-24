Стало известно, как увеличить скорость реакции

Исследование канадских ученых

Владивосток, вторник, 24 января , РИА Vladnews.

Канадские ученые задались вопросом: может ли игра на музыкальных инструментах увеличить скорость реакции на различные сигналы, Результаты их исследования опубликованы в журнале Brain and Cognition, сообщает РИА VladNews со ссылкой на «Вокруг света».

Ученые из Монреальского университета пришли к выводу, что музыканты гораздо быстрее реагируют на сенсорные сигналы, чем не играющие на музыкальных инструментах люди. В исследовании специалисты сравнили время реакции 16 музыкантов и 19 человек, никогда не игравших на инструментах.

Сидя в тихом и хорошо освещенном помещении добровольцы должны были нажимать на кнопку компьютерной мыши в тот момент, когда услышат звуковой сигнал или почувствуют вибрацию.

«Мы обнаружили, что музыканты значительно быстрее реагируют на слуховые, тактильные и аудиотактильные раздражители», - говорит автор исследования Саймон Лэндри. Он считает, что опыт игры на музыкальных инструментах и длительные тренировки могут способствовать развитию навыков, столь необходимых в спорте, при вождении автомобиля и в некоторых профессиях.

В эксперименте участвовали люди, которые занимались музыкой не менее семи лет. Среди них были восемь пианистов, три скрипача, контрабасист, арфистка, альтист, и еще двое играли на ударных музыкальных инструментах. Многие освоили несколько музыкальных инструментов.

Ученые надеются, что полученные сведения помогут разработать методики для улучшения быстроты реакции. Подобные тренировки могут оказаться полезными, например, пожилым людям, поскольку с возрастом время ответа на аудиальные и тактильные раздражители увеличивается.

Ранее китайские ученые экспериментально доказали, что музыка Моцарта улучшает умственные способности.