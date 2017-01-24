​Рубль укрепляет свои позиции

Где выгодно купить валюту во Владивостоке?

Владивосток, вторник, 24 января , РИА Vladnews.

Центральный банк РФ установил следующий курс валют на сегодня: доллар США составляет 59.50 рубля, а евро- 63.94 рубля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на официальный сайт Регулятора. Сегодня американская валюта понизила своё значение, а европейская валюта наоборот - повысилась в цене. Аналитики сообщили, что рублю ничего не угрожает, и его положение начинает стабилизироваться.

Во Владивостоке сегодня выгодно приобрести американскую валюту в Восточном банке за 59.63 рубля, а продать валюту выгодно в Примтеркомбанке за 59.40 рубля.

Европейскую валюту сегодня выгодно приобрести в Оперкассе на Фокина,18 за 64.10 рубля, а продать валюту выгодно в Банке Уссури за 63.80 рубля за один евро.