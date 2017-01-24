Приморский океанариум готов пускать посетителей бесплатно

Новый директор расщедрился

Владивосток, вторник, 24 января , РИА Vladnews.

Все дети Приморского края могут посетить краевой океанариум бесплатно. Об этом заявил директор национального научного центра морской биологии ДВО РАН Андрей Адрианов на пресс-конференции во Владивостоке, сообщает корреспондент РИА VladNews.

«Все дети Приморского края в составе организованной группы могут попасть в океанариум бесплатно. Они будут передвигаться вместе с экскурсоводом без упорядоченного потока людей, так как по средам для обычных посетителей вход закрыт. Значит, дети смогут сесть на чистый и не холодный пол, послушать урок в антураже конкретной экспозиции. Остаться и посмотреть то, что нравится, подольше», - поделился Андрей Владимирович.

Также в руководстве океанариума отметили, что стоимость входного билета - 950 рублей, несмотря на скидки, не из дешевых. И со временем постараются сделать стоимость более доступной.

Как сообщалось ранее, репутация океанариума испортилась после гибели животных. Новое руководство пообещало сделать все, чтобы содержать морских обитателей в безопасности. А для интересного времяпрепровождения завозят новых обитателей-пингвинов.